У Росії біля кордону з Україною помітили колону військової техніки (відео)

09:59, 27 лютого 2018
Війна
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Колона рухалася Новочеркаськом / Скріншот

Читайте такожРосія відправила на окупований Донбас черговий "гумконвой"Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Daniel Rodriguez.

"Росія, Новочеркаськ, 45 км до кордону України й окупованих РФ територій, колона військової техніки. Нагадую, штаб терористичних анклавів розташований саме в цьому місті", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, у грудні 2017 року на вулицях окупованого міста Сімферополя помітили пересування російської військової техніки.

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Теги: #колона військової техніки#техніка Новочеркаськ