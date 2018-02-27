У Росії біля кордону з Україною помітили колону військової техніки (відео)

Блогер зазначив, що штаб терористичних анклавів розташований саме в Новочеркаську.

У мережі показали колону російської військової техніки, яка рухалася Новочеркаськом Ростовської області.

Читайте такожРосія відправила на окупований Донбас черговий "гумконвой"Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Daniel Rodriguez.

"Росія, Новочеркаськ, 45 км до кордону України й окупованих РФ територій, колона військової техніки. Нагадую, штаб терористичних анклавів розташований саме в цьому місті", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, у грудні 2017 року на вулицях окупованого міста Сімферополя помітили пересування російської військової техніки.