Бізнес без моральних кордонів: журналісти викрили схему контрабанди в ОРДЛО (відео)

Війна на сході України стала джерелом доходу не лише для виробників зброї. Уявний кордон між чорною зоною ОРДЛО та Україною приносить своїм контролерам десятки і сотні мільйонів гривень за рахунок контрабанди.

У серпні 2015 року між контрольними пунктами в’їзду-виїзду та лінією бойових зіткнень почали облаштовувати гуманітарно-логістичні центри для розподілу гуманітарної допомоги та реалізації продукції підприємцями мирним жителям, які проживають на Донбасі.

Проте сьогодні такі центри дедалі частіше обслуговують контрабандистів. У новому випуску програми "Гроші" журналісти показали, як нечисті на руку чиновники та спритні підприємці перевозять через кордон з ОРДЛО гуманітарку контрабандою.

Знімальна група "Грошей" вирушила на контрольний пункт Майорське, біля якого розташований гуманітарно-логістичний центр – єдина торгова точка, де місцеві можуть придбати продукти. Проте харчі з мінімальною націнкою, що туди доставляють, так і не потрапляють на полиці крамниць, а одразу перевантажуються в машини контрабандистів, які перевозять їх на територію ОРДЛО. А от звичайні люди можуть придбати лише прострочені товари та гнилі овочі, які залишаються на полицях гуманітарно-логістичного центру.

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Аби зупинити контрабанду на кордоні з ОРДЛО, діють обмеження – не більше 150 кілограмів товару в одні руки. Проте "ділки" з легкістю обходять ці норми, беручи із собою декілька місцевих, які хочуть трохи підзаробити. Оскільки перетинаючи кордон з ОРДЛО, товари дорожчають мінімум вдвічі, контрабандисти заробляють на таких закупках сотні тисяч гривень за день, поки місцевим жителям доводиться їздити до найближчих українських населених пунктів, аби придбати харчі.

Згідно з даними відкритих реєстрів, завдання розвивати центр покладено на приватну фірму ТОВ "Центр логістик груп", яка належить Артему Скрипченку та Сергію Рекалу. Цікаво, що останній за сумісництвом є засновником компанії ТОВ "Світа 2015", яка, в свою чергу, є фігурантом кримінального провадження з відмивання бюджетних коштів. Проте це ще не все – згідно з матеріалами з відкритого реєстру судових рішень, слідчі довели підконтрольність компанії пана Рекала посадовим особам Бахмутської міськради.

Журналісти з офіційним запитом звернулися щодо пояснент до голови військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, проте відповіді досі не отримала.

Раніше правоохоронці викрили групу осіб, які поставили на тимчасово окуповану територію Донбасу товарів на загальну суму понад 50 млн грн.