Двоє поранених на Донбасі українських військових перебувають у стані середньої тяжкості

Минулої доби очікуваного припинення вогню напередодні свят на лінії зіткнення так і не відбулось.

Поранені вчора внаслідок ворожих обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військових перебувають у стані середньої тяжкості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Максим Праута.

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«Минулої доби очікуваного припинення вогню напередодні свят на лінії зіткнення так і не відбулось. Противник хоч і зменшив кількість обстрілів наших позицій, але не спромігся цілком їх припинити.

Більше того, внаслідок ворожих обстрілів двоє наших захисників отримали поранення… Обидва постраждалих перебувають у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я військовослужбовців оцінюється як середньої тяжкості», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я.