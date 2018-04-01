Бойовики зривають «великоднє перемир’я» в АТО: обстрілами поранено двох бійців ЗСУ

Більшу частину обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.

Минулої доби, 31 березня, бойовики російсько-окупаційних військ попри «великоднє перемир’я» здійснили 11 обстрілів позицій ЗСУ. Поранення дістали двоє українських бійців.

Читайте також"Великоднє перемир'я": бойовики приховано стягують озброєння і техніку - Міноборони

Як повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО, на Донецькому напрямку терористи чотири рази відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Водяного. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляно оборонців Павлополя. Крім цього, гранатомети та стрілецьку зброю ворог застосував проти захисників Авдіївки та Мар’їнки.

На Луганському напрямку окупанти двічі обстрілювали українські укріплення в районі Катеринівки з 82 мм мінометів, гранатометів та озброєння БМП.

Постраждалих внаслідок вогню українських військових оперативно доставлено до лікувальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Проте вже протягом 30 березня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили великоднє перемир'я на Донбасі.