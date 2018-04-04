Поранений вчора на Донбасі військовий перебуває у важкому стані

Протягом минулої доби зафіксовано 24 обстріли опорних пунктів ЗСУ з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ, 20 з них визначені як прицільні.

Український військовий, поранений минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі, перебуває у важкому стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк повідомив на брифінгу в Києві.

«На лінії зіткнення продовжується фіксація порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ», - сказав він.

Загалом, за словами Гуцуляка, протягом минулої доби зафіксовано 24 обстріли опорних пунктів ЗСУ з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ, 20 з них визначені як прицільні.

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«З метою збереження життя та здоров’я особового складу, що виконує завдання із стримування та відсічі російської збройної агресії, наші військовослужбовці 4 рази були змушені застосовувати у відповідь штатне піхотне озброєння, що не підпадає під заборону Мінських угод», - додав речник Міноборони.

Також він зауважив, що внаслідок ворожих обстрілів поранено одного захисника. «Його доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан здоров’я – важкий», - зазначив Гуцуляк.

За його словами, на Луганському напрямку минулої доби ворог здійснив 2 прицільних обстріли оборонних позицій Збройних сил України. Вночі близько 02.00 противник вів вогонь із станкових автоматичних гранатометів (АГС) по оборонцях Новоолександрівки. З 09:30 протягом півгодини окупанти випустили понад 10 мін з мінометів калібру 82 мм по захисниках Луганського. Решту доби на Луганському напрямку спостерігалося відносне затишшя.

На Донецькому напрямку зафіксовано 22 ворожих обстріли, з яких 18 визначені як прицільні. Зокрема, під мінометним обстрілом калібру 82 мм з боку бойовиків російсько-окупаційних військ опинилися захисники Опитного. Поблизу шахти Бутівка, Водяного та Широкиного зафіксовано вогонь ворожих снайперів.

«Застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти вели активні вогневі провокації в бік українських опорних пунктів в районі н.п. Водяне, Павлопіль, Авдіївка, Невельське, Широкине, Піски, Кам’янка, Піщевик, Мар’їнка, Красногорівка, а також шахти Бутівка», - зазначив він.