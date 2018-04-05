"Мир здобувається по краплинах": в місії ОБСЄ заявили про позитивні зрушення на Донбасі

У СММ ОБСЄ заявляють про повільні, але позитивні зрушення щодо установлення миру на Донбасі.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксували протягом минулого тижня більше 5 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

«В цілому за минулий тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала більше 5 тисяч порушень режиму припинення вогню. Це багато. Але якщо порівняти минулорічний показник за цей період, цифра свідчить про позитивні, нехай і повільні зрушення. Мир здобувається по краплинах», - сказав він.