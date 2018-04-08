Доба АТО: в результаті обстрілу поранені четверо українських бійців

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати "великоднє" перемир'я: від опівночі вони вже 12 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції.

Бойовики продовжують порушувати перемир'я: з півночі вони вже 12 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції, поранені чотири українських бійців.

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Про це повідомляється в повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Зокрема, на Донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях Збройних сил України поблизу Водяного і двічі - поблизу Лебединського. Також бойовики обстріляли з гранатометів українські опорні пункти неподалік від Широкіно, з великокаліберних кулеметів - у районі Водяного, зі стрілецької зброї - поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку з гранатометів різних систем окупанти обстріляли захисників Кримського та Валуйського, а неподалік від Світлодарська вони вели снайперський вогонь.

В результаті бойових дій четверо українських захисників отримали поранення. Постраждалі воїни оперативно доставлені до лікувальних закладів, їм надана необхідна медична допомога, додали в штабі.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилися про всеосяжне, стале і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Однак бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.

Зокрема, вчора, 7 квітня, окупанти 42 рази порушили перемир'я, в результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення.