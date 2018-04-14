Затоплення на Донбасі шахти, де був підірваний ядерний снаряд, загрожує отруєнням води - Держдеп
05:38, 14 квітня 2018Війна
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США закликають Росію і підконтрольних їй бойовиків діяти відповідально.
REUTERS
Намір бойовиків затопити шахту "Юнком" під Донецьком загрожує отруєнням питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній.
Про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Гізер Ноєрт, передає УП.
США закликають Росію і підконтрольних їй бойовиків діяти відповідально.
"Плани російських бойовиків затопити закинуту вугільну шахту "Юнком" - місце проведення ядерного випробування в СРСР в 1979 році - можуть загрожувати питній воді тисяч українців у східній Україні, що знаходиться під контролем Росії. Ми настійно закликаємо Росію і підконтрольні їй органи діяти відповідально", - наголошується в заяві.
Раніше спостерігачі СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики мають намір затопити шахту Юнком у населеному пункті Бунге, що в 43 кілометрах від тимчасово окупованого Донецька.
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