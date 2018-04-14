Затоплення на Донбасі шахти, де був підірваний ядерний снаряд, загрожує отруєнням води - Держдеп

США закликають Росію і підконтрольних їй бойовиків діяти відповідально.

Намір бойовиків затопити шахту "Юнком" під Донецьком загрожує отруєнням питної води в регіоні через радіацію, що залишилась в ній.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Гізер Ноєрт, передає УП.

США закликають Росію і підконтрольних їй бойовиків діяти відповідально.

"Плани російських бойовиків затопити закинуту вугільну шахту "Юнком" - місце проведення ядерного випробування в СРСР в 1979 році - можуть загрожувати питній воді тисяч українців у східній Україні, що знаходиться під контролем Росії. Ми настійно закликаємо Росію і підконтрольні їй органи діяти відповідально", - наголошується в заяві.

Раніше спостерігачі СММ ОБСЄ повідомили, що бойовики мають намір затопити шахту Юнком у населеному пункті Бунге, що в 43 кілометрах від тимчасово окупованого Донецька.