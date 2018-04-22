Бойовики застосували проти сил АТО заборонену "Мінськом" зброю, загинув військовий

На Донецькому напрямку терористи обстрілювали українські позиції з мінометів і танків.

За минулу добу, 21 квітня, бойовики здійснили 47 обстрілів позицій ЗСУ на Сході України. В результаті бойових дій один український військовий загинув, двоє – зазнали поранень, і ще двоє – отримали бойове травмування.

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Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, на Донецькому напрямку бойовики обстріляли опорні пункти ЗСУ в районі Павлополя та Пищевика із заборонених 120 мм мінометів та озброєння танків. Міномети калібру 120 мм агрессор також застосував проти захисників Водяного і Новотроїцького. Гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Кам’янки, Гнутового, Верхньоторецького, Водяного, Ломакиного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко, Гнутового і Талаківки.

Крім цього, під Павлополем і Талаківкою терористи застосували БМП, стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Лебединського, Широкиного та Шахти «Бутівка», а по захисниках Павлополя і Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку ворог застосував заборонені 120 мм міномети по українських позиціях біля Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по захисниках Кримського, Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили укріплення сил АТО в районі Кримського та Луганського, з гранатометів – неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – під Новоселівкою.

Зазначається, що постраждалих українських військових доправили до лікувальних закладів.

Напередодні повідомлялось, що у військовому госпіталі Києва помер військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної бригади, який був поранений під час виконання завдань під Авдіївкою в зоні проведення Антитерористичної операції.