"Дивовижний феномен": журналіст показав будинок загиблого за "Новоросію" росіянина (фото)

На фото видно будинок росіянина, який воював на Донбасі.

У Росії відкрили меморіальну дошку черговому найманцю, який воював на Донбасі.

Як пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський, росіянин загинув "за Новоросію".

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"На фото видно дім "визволителя". У бабусі на дачі навіть сортир мав пристойніший вигляд. Дивовижний феномен, звичайно. Люди, що живуть у дерев'яних хатах XVI століття, вважають, що можуть вказувати, як жити в іншій країні і вершити чужі долі", - йдеться у його повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в центрі окупованого Луганська і в Сирії під виглядом пам'ятників російським добровольцямстоять статуї найманцям групи "Вагнера".