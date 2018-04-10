У Луганську і в Сирії знайшли однакові пам'ятники найманцям "Вагнера" (фото)

Обидва пам'ятники ліквідованим найманцям однакові, за винятком напису арабською мовою на п'єдесталі статуї в Сирії.

У центрі окупованого Луганська і в Сирії під виглядом пам'ятників російським добровольцям стоять статуї найманцям угруповання "Вагнера".

Про це йдеться в дослідженні лабораторії цифрової криміналістики Атлантичної ради Digital Forensic Research Lab, передає УП.

У центрі Луганська встановили статую у вигляді солдата, що захищає дитину, і з написом "російським добровольцям", що говорить про те, що вона поставлена ​​не у пам'ять регулярним російським військовим.

Однак на п'єдесталі статуї зображено "ваґнерівський хрест" - медаль, якою посмертно нагороджуються знищені в бою найманці ПВК "Вагнера".

На "вагнерівському хресті" також є напис "За кров і хоробрість", яка є і на нагороді на п'єдесталі.

Статуя була споруджена в Луганську не пізніше 22 лютого 2018 р.

Ще один дивовижний факт про статую в Луганську полягає в тому, що це не оригінальний проект. Дослідники в соціальних мережах повідомляли, що вона є точною копією статуї, спорудженої в Сирії не пізніше січня 2018 р.

Обидва пам'ятники однакові, за винятком напису арабською мовою на п'єдесталі статуї в Сирії. Цей напис свідчить "російським добровольцям, які героїчно загинули при звільненні сирійських нафтових полів від ІДІЛ".

Автори дослідження з'ясували також, що пам'ятник вагнерівцям встановлений на території заводу "Хайян" приблизно в п'ятдесяти кілометрах від міста Пальміра.

Судячи з фотографій, опублікованих в соціальних мережах, Дамаск зумів відновити контроль над заводом не пізніше 17 лютого 2017 року, а вже в березні почалися ремонтні роботи. Мабуть, "Група Вагнера" активно брала участь в боях в цьому районі.

Видання нагадує, що 10 жовтня 2017 року російська газета "Фонтанка" опублікувала статтю про російського неонациста Олексія Мільчакова, який воює в Сирії.

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У 2014 році Мільчаков заснував розвідувальну групу "Русич", відому садизмом і військовими злочинами. На Донбасі цей загін несе відповідальність за вбивство не менше 40 українських бійців з батальйону "Айдар" та 80-ї аеромобільної бригади.

Мільчаков відомий відрізанням вух убитих українських солдат, вирізанням свастик на обличчях трупів і селфі на тлі згорілих тіл українців. Він також занесений на сайт "Миротворець". Повідомлялося, що згодом Мільчаков та інші члени "Русича" приєдналися до "групи Вагнера".

У статті також є фотографія Мільчакова і інших бійців в басейні. За даними "Фонтанки", Мільчаков і його підлеглі були сфотографовані на базі "Вагнера" на заводі "Хайян". За допомогою геолокації вдалося підтвердити, що цей басейн дійсно знаходиться на заводі "Хайян".

Швидше за все, "Група Вагнера" брала участь в поверненні контролю Дамаска над заводом на початку 2017 р, а згодом обладнала базу на території заводу і, найімовірніше, досі знаходиться там.