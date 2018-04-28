Бойовики сьогодні 21 раз обстріляли укріплення ЗСУ, постраждали п’ятеро українських бійців – штаб АТО

Унаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців зазнали поранень, двоє отримали бойові травмування.

У зоні проведення антитерористичної операції сьогодні бойовики 21 раз обстріляли укріплення Збройних сил України, постраждали п’ятеро українських бійців.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

Зокрема, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Авдіївки. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував під Богданівкою та Новотроїцьким.

Крім того, з 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях Збройних сил України поблизу шахти «Бутівка», з гранатометів – неподалік Талаківки, великокаліберних кулеметів – в районі Гнутового та Водяного, а стрілецьку зброю застосували по оборонцях Широкиного, Гнутового, Талаківки і Кам’янки. Неподалік Марїнки вогонь вів ворожий снайпер.

Читайте такожНа Донбасі внаслідок мінометного обстрілу бойовиків поранено українського бійця

На Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів агресор обстріляв опорні пункти українських бійців поблизу Новотошківського. Також міномети калібру 120 мм противник застосував під Троїцьким та Луганським.

Крім цього, з 82 мм мінометів та гранатометів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Причепилівки, з озброєння БМП – неподалік Троїцького, а гранатометів – в районі Луганського.

«Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранення. Двоє військовослужбовців отримали бойове травмування. Їх доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу», - зазначили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін поінформувала, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції. Внаслідок обстрілів було зірвано безпечне пересування персоналу до ДФС.