Бойовики порушують режим тиші біля Донецької фільтрувальної станції - українська сторона СЦКК

Внаслідок обстрілів було зірвано безпечне пересування персоналу до Донецької фільтрувальної станції.

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню під час проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС).

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Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє на сторінці прес-центр штабу АТО у Facebook.

«Сьогодні, починаючи з 10.00, бойовики тричі обстріляли прилеглі до ДФС території із застосуванням мінометів 82 та 120 калібру та стрілецької зброї», - сказано у повідомленні.

При цьому зазначається, що обстріл району ДФС російсько-окупаційні війська здійснили, незважаючи на проведення дзеркального патрулювання спостерігачами української сторони СЦКК та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Унаслідок злочинних дій бойовиків було зірвано безпечне пересування робочого персоналу до ДФС для забезпечення роботи станції.

«Українська сторона СЦКК наголошує, що обстріл бойовиками Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою майже 600 тисяч мешканців Донбасу, є черговою провокацією з метою скомпрометувати Збройні сили України, створити напруження в суспільстві по обидва боки від лінії розмежування сторін, аби звинуватити українську сторону у невиконанні Мінських домовленостей», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в КП «Компанія «Вода Донбасу» заявили, що потрапив під обстріл автобус, який перевозив змінний персонал ДФС, були поранені п'ятеро співробітників компанії.

18 квітня у компанії заявили про призупинення роботи ДФС, внаслідок чого було припинено водопостачання Авдіївки та декількох інших населених пунктів по обидві сторони від лінії розмежування. 22 квітня водопостачання було відновлено.

25 квітня бойовики знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію і насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція, що розташована в так званій «сірій зоні», час від часу припиняє роботу через пошкодження будівель чи обладнання внаслідок влучення снарядів.

ДФС забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак - всього близько 600 тис. осіб.