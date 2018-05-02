Доба на Донбасі: 52 обстріли, двоє українських бійців поранені

Під час бойових дій два військовослужбовці збройних сил отримали поранення, їх евакуювали в госпіталь, де надали медичну допомогу.

За минулу добу в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики 52 рази обстріляли позиції української сторони. 13 разів з них були з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції об'єднаних сил.

Активні бойові дії точилися в районах Авдіївки, шахти "Бутівка", Мар'їнки, Світлодарська, Луганського, Лебединського, Старогнатовки, Невельського.

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У ніч на 2 травня бойовики двічі вели вогонь з 120-мм мінометів по опорного пункту українських військ на Луганському напрямку.

Під час бойових дій два військовослужбовці збройних сил отримали поранення, їх евакуювали в госпіталь, де надали медичну допомогу.

"Грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, окупанти в кінці минулої доби, 23 години вчинили вогневої наліт з артилерії калібру 152 мм на населений пункт Троїцьке. Російсько-терористичні війська випустили з мирного селища, де немає позицій українських підрозділів, 15 снарядів. Сьогодні в Троїцькому планується робота Спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаючи мешканцям Троїцького допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за першу добу проведення Операції об'єднаних сил на сході України в результаті обстрілу бойовиків поранення отримали четверо українських військовослужбовців.