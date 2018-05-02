"Тікають люди з "молодих республік": журналіст розповів, як на Донбасі продають майно за безцінь (фото)

Квартира в Донецькій області продається всього за 5 тисяч доларів.

У селищі міського типу Корсунь, що входить до Єнакіївської міської ради Донецької області, виставили оголошення про продаж будинку.

На нього звернув увагу журналіст Денис Казанський. "Разом з будинком залишаємо все, що є. Ціна 5 тисяч доларів", - йдеться в оголошенні.

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"Ось так потихеньку розбігаються люди з "молодих республік", залишаючи все, що є, продаючи майно за безцінь. Вся життя сім'ї вмістилася в невеликій пачці американських грошей. Всього 5 тисяч доларів. "Русский мир" прийшов, нарешті зажили, не те, що раніше...", - підсумував журналіст.

Раніше в окупованому Донецьку бойовики викрали скульптуру Лоренцо Куїнна "В перспективі", яка стояла навпроти драмтеатру.