На Донбасі військовий підірвався на вибухівці, ще 2 поранено

На місце події прибула резервна група українських військових з найближчого опорного пункту, по якій підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь.

На Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув військовий, ще двоє поранені.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Сьогодні, 6 травня, під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальону, що діє на Горлівському напрямку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій», – йдеться у повідомленні.

За даними ООС, на місце події прибула резервна група українських військових з найближчого опорного пункту, по якій підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь.

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"Після короткого вогневого зіткнення, резервна група приступила до переслідування противника, під час якого трьох бойовиків було знищено", - повідомили у штабі.

Згідно з інформацією, підрозділи Об'єднаних сил приведені в повну бойову готовність.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, з 5 на 6 травня, бойовики дев'ять разів застосували заборонене озброєння. Поранення отримали двоє українських військових. Сили ООС, в свою чергу, вели активну оборону.