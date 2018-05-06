На Донбасі військовий підірвався на вибухівці, ще 2 поранено
На Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув військовий, ще двоє поранені.
Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.
«Сьогодні, 6 травня, під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальону, що діє на Горлівському напрямку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій», – йдеться у повідомленні.
За даними ООС, на місце події прибула резервна група українських військових з найближчого опорного пункту, по якій підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь.
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"Після короткого вогневого зіткнення, резервна група приступила до переслідування противника, під час якого трьох бойовиків було знищено", - повідомили у штабі.
Згідно з інформацією, підрозділи Об'єднаних сил приведені в повну бойову готовність.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу, з 5 на 6 травня, бойовики дев'ять разів застосували заборонене озброєння. Поранення отримали двоє українських військових. Сили ООС, в свою чергу, вели активну оборону.