У МінТОТ заявили про плани Росії "піти з Донбасу"

Заступник голови МТОТ упевнений, що російський пропагандистський фільм про річницю "російської весни" зняли виключно для росіян, яких готують до виходу з конфлікту.

Російське телебачення підготувало фільм до чергової річниці так званої "російської весни", але не згадало в ньому росіян, які брали участь у конфлікті і це свідчить про намір Росії покинути конфлікт і дистанціюватися від нього.

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Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

"Це кіно для того, щоб росіяни подивилися і "зрозуміли", що всі ці люди борються зі Збройними силами України, тому що нібито хочуть федерації. Один автор написав: "Слухайте, а чи є де-небудь приклад в історії, щоб війна була через те, що люди хочуть федерації?" От цікаво просто. Тобто ми готові з вами жити разом, ми навіть пробачимо, що ви сюди прийшли зі зброєю, але ми хочемо федерації", - дивується Гримчак.

При цьому заступник міністра впевнений, що такі фільми знімаються виключно для росіян, яких готують до виходу з конфлікту.

«Взагалі, я думаю, незважаючи на всі бравурні заяви, вони готуються піти з Донбасу», – зазначив він.