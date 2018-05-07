На Донбасі внаслідок підриву БМП один військовий загинув, двоє поранено

Крім цього, внаслідок ворожих обстрілів протягом минулої доби троє наших захисників були поранені.

За добу на Донбасі загинув один український військовий, ще шестеро дістали поранення.

Читайте такожУ МінТОТ заявили про плани Росії "піти з Донбасу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Внаслідок ворожих обстрілів протягом минулої доби троє наших захисників були поранені, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Усім нашим захисникам надається кваліфікована лікарсько-сестринська допомога у медичних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, ще трьох захисників – задовільний», - повідомив він.

Окрім цього, за словами Гуцуляка, за інформацією прес-центру Об’єднаних сил, 6 травня, під час патрулювання району оборони, група військовослужбовців механізованого батальйону, що діє на Горлівському напрямку, потрапила у засідку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок підриву БМП один наш військовослужбовець загинув, двох було поранено.