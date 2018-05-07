ОБСЄ: бойовики не пустили двох спостерігачів біля Дебальцевого

Приблизно через 90 хвилин патрулю СММ дозволили проїхати далі.

Бойовики не пропускали двох членів патруля Організації з безпеки і співробітництва в Європі близько окупованого Дебальцевого в Донецькій області, повідомляється в звіті спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

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Відзначається, що представники незаконних збройних формувань зупинили патруль місії на автодорозі в 58 км на північний схід від Донецька і повідомили, що в цьому районі ведуться роботи з розмінування.

"Приблизно через 90 хвилин патрулю СММ дозволили проїхати далі", - сказано в звіті ОБСЄ.

Крім того, бойовики зупиняли патруль місії на блокпосту біля населеного пункту Кременець в 16 км на південний-захід від Донецька й вимагали провести огляд вмісту причепа автомобіля. Патрулю дозволили проїхати тільки після того, як ця вимога була виконана, зазначається у звіті.