На Донбасі від кулі снайпера загинув український доброволець, який воював у Пісках (фото)

Сергій Гундер рік брав участь у боях у Пісках, отримав важке поранення в руку під час розвідки.

У середу, 16 травня, в зоні Операції об'єднаних сил, від кулі снайпера, що потрапила в серце, загинув 41-річний Сергій Гундер (позивний "Татарин"), мешканець Івано-Франківська, військовослужбовець 9-ї роти 93-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє "Галицький кореспондент".

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Сергій Гундер народився в Харкові, останні 10 років жив в Івано-Франківську. На фронт пішов добровольцем, з січня 2015 служив у 93-ї ОМБр, брав участь у боях в Пісках, 25.12.2015-го отримав важке поранення в руку під час розвідки, отримав інвалідність II групи. Після демобілізації підписав контракт. Також був активним учасником волонтерської організації "Галицькі леви".

У нього залишилися мати в Харкові, дружина і дочка в Драгомирчанах, і двоє дітей від першого шлюбу в Надвірній.

Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська за минулу добу 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння.