У Південному на Донеччині виявлено 360 вибухонебезпечних предметів - ДСНС

Рятувальники виявили 30 гранатометних пострілів ВОГ-17 і один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет до РПГ-22 і 304 патрони калібру 7.62 мм.

У селищі Південне Донецької області фахівці групи піротехнічних робіт ДСНС спільно з групою розмінування Збройних сил виявили 360 вибухонебезпечних предметів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Зокрема, повідомляється, що рятувальники виявили 30 гранатометних пострілів ВОГ-17 і один ВОГ-25, 15 гранат Ф-1, 10 ракет до РПГ-22 і 304 патрони калібру 7.62 мм.

Згідно з інформацією ДСНС, до розмінування залучались 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків мирних мешканців району "Чагарі" в селищі Південне згоріли 9 будинків. Під час обстрілів бойовики випалюють будинки цивільних мешканців, аби змусити їх залишити селище.