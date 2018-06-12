Українські радіолокаційні станції успішно виводять з ладу новітні російські безпілотники - військовий експерт

За словами Валентина Бадрака, Україна нещодавно почала виробляти системи, спрямовані на знищення безпілотних авіаційних комплексів противника.

Українські радіолокаційні станції «Анклав» успішно виводять з ладу новітні російські безпілотники на Донбасі.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

«Я відзначив би приватне підприємство «Холдингова компанія «Укрспецтехніка», зокрема вона створила новітню радіолокаційну станцію «Малахіт», яка вже дуже серйозно використовувалася під час війни на Донбасі», - заявив він.

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Також, за словами Бадрака, «Укрспецтехніка» почала виробляти системи, спрямовані на знищення безпілотних авіаційних комплексів противника.

«Їм вдалося створити таку систему «Анклав», яка фактично виводить з ладу іноземні безпілотні апарати. Це дуже серйозний комплекс, який діє на відстані до 40 км, і фактично ці системи були поставлені у війська під час війни», - зауважив експерт.

Як зазначив військовий експерт, українські радіолокаційні станції продемонстрували на практиці здатність виводити з ладу новітні російські безпілотники.

«Росія, як ми знаємо, утворила виробництво безпілотників разом з Ізраїлем, тому там є потужні системи», - повідомив Бадрак.

До речі, РЛС «Малахіт» та «Анклав» створені конструктором-жінкою Світланою Кошовою.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті УНІАН найближчим часом.

Нагадаємо, Валентин Бадрак також заявив, що українські протитанкові ракетні комплекси «Скіф» та «Корсар» на нещодавніх стрільбах показали себе не гіршими за американські протитанкові комплекси третього покоління Javelin.