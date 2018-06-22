Бойовики з гранатометів обстріляли позиції українских військових біля Зайцевого

19:32, 22 червня 2018
Війна
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Бойовики сьогодні 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі \ фото facebook.com/ato.news

Упродовж поточної доби бойовики сім разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі, в одному випадку використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Про це повідомляється у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 18:00 22 червня.

Так, на Луганському напрямку по позиціях в районі населеного пункту Новотошківське окупанти вкотре застосували артилерію калібру 122 мм та гранатомети, а по захисниках Троїцького - стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Адекватна відповідь українських військових змусила противника припинити провокацію.

На Донеччині проти захисників населеного пункту Зайцеве бойовики використали гранатомети та стрілецьку зброю.

На Маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність: зі стрілецької зброї вів вогонь по позиціях українських бійців поблизу Кам’янки, Лебединського та Гнутового.

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Теги: #Донбас#обстріл#військові