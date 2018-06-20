Волонтер розповів, скільки техніки терористів знищили ЗСУ за п'ять місяців на Світлодарській дузі (фото)

Також на Світлодарській дузі неодноразово знищувалися передові позиції бойовиків.

Український волонтер Юрій Мисягін підбив підсумки 5 місяців "роботи" на Світлодарській дузі групи К-2 з 54-ої бригади.

На своїй сторінці у Facebook він навів перелік знищеної та виведеної з ладу техніки терористів.

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"БМП-2 - знищено; БМП-1 - 3 шт знищено; БМП-1 - пошкоджена і виведена з ладу; УРАЛ - 3 шт пошкоджені, МТЛБ - серйозно пошкоджено і надовго виведено з ладу; МТЛБ-ЗУ - знищена; міномет 120 - знищено", - йдеться у його повідомленні.

Крім того, за словами волонтера, неодноразово знищувалися передові позиції бойовиків, наприклад, "Прищ", "Злив".

Як повідомляв прес-центр ООС, українським військовим вдалося зайняти нові стратегічні позиції поблизу Жолобка Луганської області. Навколо нього створили смугу забезпечення глибиною до 2 км.