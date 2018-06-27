"Це міждержавний конфлікт": Волкер про ситуацію на сході України

Волкер підкреслив, що це конфлікт, в якому Росія розміщує свої сили на території України.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер назвав ситуацію на сході України «конфліктом між державою і державою».

«У випадку з Україною те, що ми бачимо – це не етнічний конфлікт, це не місцевий конфлікт, це не громадянська війна, це не конфлікт між росіянами та українцями. Це конфлікт між державою і державою. Це конфлікт, в якому Росія розміщує свої сили на території України. Її звинуватили в анексії Криму – незаконній анексії, яку, на мою думку, ніхто з держав не визнає. І щось подібне відбулося у східній Україні», – сказав Волкер на спеціальній сесії щодо України у рамках щорічної конференції ОБСЄ 26 червня, повідомляє "Радіо свобода".

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Представник Держдепартаменту США зауважив, що для вирішення цієї проблеми США пропонують – разом з Францією, Німеччиною, Україною та іншими країнами – розгорнути миротворчі сили ООН, які створять безпечну ситуацію на Донбасі і забезпечать умови, за яких можуть бути виконані Мінські угоди.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

За даними МЗС, від початку бойових дій на Донбасі Україна і Росія припинили дію або розірвали 43 договори.