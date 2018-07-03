"Хлібне перемир'я" на Донбасі: з початку доби окупанти двічі обстрілювали ЗСУ в Авдіївці і Водяному

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На Донбасі бойовики окупаційних військ продовжують порушувати «хлібне перемир’я». Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 18.00.

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«Російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням стрілецької зброї по наших позиціях у районі населених пунктів Авдіївка та Водяне», - сказано у зведенні.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

«Українські захисники контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі, неухильно дотримуються режиму припинення вогню і не піддаються на провокації ворога», - наголосили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня учасники Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі домовилась встановити режим припинення вогню на сході України з 1 липня у зв'язку з початком жнив.