Хлібне "перемир'я" на Донбасі: один український військовий поранений, бойовики зазнали втрат

Противник 26 разів вдався до вогню по українських позиціях.

Упродовж минулої доби, 5 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я.

Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не застосовувалась, йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Читайте такожПутін готується до нової масштабної агресії - експерт

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Укотре російські найманці вчинили провокацію в районі розведення сторін у населеному пункті Станиця Луганська, відкривши вогонь зі стрілецької зброї.

На Світлодарському напрямку противник відкривав прицільний вогонь із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населених пунктів Світлодарськ та Новолуганське. Одного військовослужбовця було поранено.

На Горлівському та Донецькому напрямках ворог виявив незначну активність, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під обстріли противника потрапили позиції в районі Південного та Авдіївки.

Неспокійно було на Маріупольському напрямку, де вже вкотре спостерігається велика кількість ворожих провокацій. У районі населених пунктів Широкине, Талаківка, Водяне російські найманці відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, намагаючись змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь.

Крім того, упродовж поточної доби три рази відкривався вогонь по українських позиціях. За 6 липня втрат серед захисників України немає.

"За уточненими даними розвідки, упродовж минулої доби ворог втратив одного окупанта", - йдеться у повідомленні ООС.

Як повідомлялося, до Дніпра гелікоптером евакуювали військовослужбовця, який отримав численні осколкові поранення.