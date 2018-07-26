Тимчук пояснив, чому Путін може загострити ситуацію на Донбасі саме перед виборами в Україні

Військовий фактор буде грати свою роль у передвиборчій кампанії в Україні, якщо не буде серйозних домовленостей між Росією і США щодо Донбасу, вважає Дмитро Тимчук.

Посилення ескалації на Донбасі можливо з початком виборчої кампанії в Україні. У Кремлі збираються використовувати військовий фактор для того, щоб проштовхувати проросійських кандидатів на виборах в Україні.

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Таку думку виданню "Апостроф" висловив координатор групи "Інформаційний спротив", нардеп Дмитро Тимчук.

За його оцінкою, якщо не буде серйозних домовленостей між Росією і США з питань України, то цілком очевидно, що військовий фактор буде грати свою роль у передвиборчій кампанії в Україні.

«Тобто Путін, проштовхуючи своїх кандидатів, буде привертати увагу подіями на Донбасі шляхом ескалації конфлікту. Це буде робитися для того, щоб актуалізувати питання так званого світу. А ми добре знаємо риторику, на якій вони будуть виїжджати – це мирний діалог, критика партії війни, тобто правлячої коаліції. Пропутінські кандидати тут будуть вказувати на те, що діється на Донбасі, і говорити, що існує тільки один вихід – щоб до влади приходили політичні сили, які говорять про мир», – пояснив Тимчук.