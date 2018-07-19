Спецслужби РФ готують криваві провокації в окупованому Криму - ІС

Основними об'єктами атак можуть стати громадські місця та об'єкти інфраструктури.

Спецслужби Росії розглядають можливість проведення найближчим часом (кінець липня - початок серпня) низки провокацій на окупованій території АР Крим, у тому числі із здійсненням терористичних актів проти цивільного населення окупованого Криму з масовими жертвами.

Про це повідомляється на сайті "Інформаційного спротиву".

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"Основними об'єктами атак можуть стати громадські місця (торгові центри, ринки, масові заходи) і об'єкти інфраструктури (пункти водопостачання та склади з пальним). Як показує ситуація на Донбасі, російські окупанти особливо досягли успіху у використанні важких озброєнь проти цивільного населення і ракет ППО проти цивільної авіації. Ці методи з масовими жертвами вже стали візитною карткою злочинної російської влади збройної агресії проти України", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, продовжує фіксуватися посилена мілітаризація Росією Кримського півострова з розміщенням численного військового контингенту і перекиданням величезної кількості бойової техніки і ракетних комплексів.