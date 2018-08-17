Бойовики вибили з українського журналіста Асєєва зізнання у шпигунстві: це показали на росТБ

Таке враження, що Асєєва змусили зізнаватися в усьому, що тільки можна собі уявити, зазначив колишній нардеп.

Бойовики ОРДО вибили зі взятого у полон українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) зізнання у шпигунстві й показали це в ефірі російського пропагандистського телеканалу.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній народний депутат Єгор Фірсов. "Бойовики вибили зі Стаса зізнання у шпигунстві і співпраці із розвідкою. Йому присвятили цілу передачу на каналі "Росія 24", - пише він.

"Там є весь набір фейків і штампів і щоденники, і шпигунство, і участь в батальйоні, і київські куратори. Таке враження, що Стаса змусили зізнаватися в усьому, що тільки можна собі уявити", - повідомляє Фірсов.

Також колишній нардеп звернув увагу на поведінку Асєєва під час інтерв'ю - у нього тремтить горос і руки.

"Постановочні кадри, де він їсть, а на столі пляшка боржомі і пляшечки з ліками", - пише Фірсов.

Як пояснив ведучий на росТБ Олександр Сладков, він спеціально приїхав для інтерв'ю з журналістом на Донбас, повідомляє "Українська правда".

"Стаття, за якою мене звинувачують за законодавством "ДНР" - "шпигунство", то в цьому випадку так, ці звинувачення я визнаю, я їх не заперечую і цілком відкрито говорю, що дійсно я працював на Головне управління розвідки України", - заявив він в інтерв'ю.

Як повідомляв УНІАН, Асєєв зник 2 червня 2017 року на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я та друзі зниклого журналіста побоювались, що його було затримано так званою «владою», і йому загрожують тортури та жорстоке поводження. Відтоді не було достовірної інформації про його долю та місцеперебування. Досі представники ОРДО стверджували, що не мають інформації про зникнення журналіста.

Як повідомила 8 вересня 2017 року представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, бойовики підтвердили, що Асєєв перебуває у них, і його ім'я фігурує в списках на обмін заручниками.