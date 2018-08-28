Бойовики обстріляли дитсадок у Верхньоторецькому, є постраждала (фото)

Почувши постріли, вихователі одразу вивели дітей з приміщення і двору дитсадка, ніхто з малюків не постраждав.

До української сторони СЦКК надійшло повідомлення про поранення мешканки населеного пункту Верхньоторецьке.

Як повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил, обстріл бойовиками російсько-окупаційних сил вівся 27 серпня.

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"5.45 мм куля потрапила на територію дошкільного навчального закладу «Топольок», де поранила громадянку 1990 року народження. Під загрозою опинились діти – вихованці даного дитячого закладу", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що, почувши постріли, вихователі одразу вивели дітей з приміщення і двору дитсадка, ніхто з малюків не постраждав.

Також у прес-службі повідомили про обстріл бойовиками населеного пункту Залізне.

"На місці події представниками української сторони СЦКК було зафіксовано два влучання мін калібру 82 мм, внаслідок яких було пошкоджено господарські споруди на вулицях Рєпіна та Чапаєва. Постраждалих серед мирного населення не зареєстровано", - повідомили у штабі ООС.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня бойовики обстріляли село Кряківка Новоайдарського району Луганської області, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок.