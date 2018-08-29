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Поліції здався бойовик, який у Донецьку охороняв будівлю Управління СБУ з українськими полоненими

12:50, 29 серпня 2018
Війна
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Поліцейські перевіряють діяльність чоловіки у складі бандформування / facebook.com/UA.KyivPolice

Поліції здався бойовик, який охороняв будівлю обласного Управління Служби безпеки України у Донецьку, де утримувались українські полонені.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook.

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"У 2014 році житель Новогродівки зі зброєю чергував у «групі швидкого реагування» в окупованому Донецьку. Під час служби в незаконному збройному формуванні найманець став свідком знущань бойовиків над українськими полоненими та власними підлеглими", йдеться у повідомленні.

Бойовик покинув ряди терористів і повернувся додому, однак, побоюючись кримінальної відповідальності, не поспішав із розкаянням.

Він вирішив звернутися у поліцію після публікацій у ЗМІ про законну можливість звільнитися від покарання за участь в НЗФ. Поліцейські перевіряють діяльність чоловіка у складі бандформування.

Як повідомляв УНІАН, у "ЛНР" перенесли "вибори" ватажка.

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Теги: #Донбас