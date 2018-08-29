Поліції здався бойовик, який у Донецьку охороняв будівлю Управління СБУ з українськими полоненими

Чоловік став свідком знущань бойовиків над полоненими та власними підлеглими.

Поліції здався бойовик, який охороняв будівлю обласного Управління Служби безпеки України у Донецьку, де утримувались українські полонені.

Про це повідомляється на сторінці МВС України у Facebook.

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"У 2014 році житель Новогродівки зі зброєю чергував у «групі швидкого реагування» в окупованому Донецьку. Під час служби в незаконному збройному формуванні найманець став свідком знущань бойовиків над українськими полоненими та власними підлеглими", йдеться у повідомленні.

Бойовик покинув ряди терористів і повернувся додому, однак, побоюючись кримінальної відповідальності, не поспішав із розкаянням.

Він вирішив звернутися у поліцію після публікацій у ЗМІ про законну можливість звільнитися від покарання за участь в НЗФ. Поліцейські перевіряють діяльність чоловіка у складі бандформування.

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