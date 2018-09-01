У День знань бойовики продовжують порушувати "шкільне перемир'я"
Упродовж минулої доби, 31 серпня, російсько-окупаційні війська 11 разів відкривали вогонь по позиціях операції Об'єднаних сил. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував.
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Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-службі ООС.
"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Південне, Мар'їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Водяне", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрат серед українських військових немає. За даними розвідки, знищено одного та поранено ще двох бойовиків.
"Протягом поточної доби противник чотири рази обстріляв наші позиції в районі Троїцького, Південного, Водяного та Широкиного з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали у штабі ООС.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він дістав смертельне поранення внаслідок вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.