В окупований Луганськ з Росії надійшла велика партія зброї і боєприпасів – розвідка

Цей арсенал зберігається на облаштованій на місці Луганської трикотажної фабрики військовій базі.

В окупований Луганськ з Російської Федерації надійшла велика партія стрілецької зброї і боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк з посиланням на Головне управління розвідки.

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Він зазначив, що Росія продовжує використовувати тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей для створення нових військових баз, зокрема, на місці колишньої Луганської трикотажної фабрики облаштовано одну з нових засекречених баз для зберігання зброї і боєприпасів.

«23 і 26 вересня до цієї бази з н.п. Куйбишеве Ростовської області РФ було доставлено велику партію стрілецької зброї і боєприпасів, призначених для озброєння т.зв. «підрозділів територіальної оборони» у ході проведення мобілізаційних заходів», - додав Гуцуляк.

За його словами, зброю та боєприпаси із вказаної російської бази призначено для передачі т.зв. «казачьим» підрозділам та регулярним формуванням (злочинним угрупованням) у разі поширення бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, у "ДНР" ліквідовано відому терористку - 28-річну Анну Чабанову "Сирену", яка активно постила в соцмережах свої фото зі зброєю на "передових позиціях" бойовиків.