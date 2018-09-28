У "ДНР" ліквідували відому терористку (фото)
08:41, 28 вересня 2018Війна
5596 0
Терористку ліквідували у районі Комінтернового.
Терористку знищено / фото twitter.com/666_mancer
У "ДНР" ліквідовано відому терористку - 28-річну Анну Чабанову "Сирену", яка активно постила в соцмережах свої фото зі зброєю на "передових позиціях" бойовиків.
Про її знищення у Twitter повідомив блогер Necro Mancer. Смерть терористки підтвердили і в "ДНР".
"Чабанова Анна Олександрівна "Сирена" (Донецьк, 24/06/90) загинула 27/09/18 в р-ні Комінтернового”, – написав блогер й опублікував її фото.
Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби низку позицій українських військових на Донбасі бойовики обстріляли з БМП і зенітної установки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter