У "ДНР" ліквідували відому терористку (фото)

Терористку ліквідували у районі Комінтернового.

У "ДНР" ліквідовано відому терористку - 28-річну Анну Чабанову "Сирену", яка активно постила в соцмережах свої фото зі зброєю на "передових позиціях" бойовиків.

Про її знищення у Twitter повідомив блогер Necro Mancer. Смерть терористки підтвердили і в "ДНР".

"Чабанова Анна Олександрівна "Сирена" (Донецьк, 24/06/90) загинула 27/09/18 в р-ні Комінтернового”, – написав блогер й опублікував її фото.

Як повідомляв прес-центр ООС, упродовж минулої доби низку позицій українських військових на Донбасі бойовики обстріляли з БМП і зенітної установки.