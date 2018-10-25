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У мережі показали ліквідованих на Донбасі бойовиків "Веста" і "Вомера" (фото)

16:35, 25 жовтня 2018
Війна
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Малий Вакумава Михайло по кличці "Вомер" був убитий в районі Оленівки / Facebook Анатолій Штефан

У середу, 24 жовтня, на Донбасі, в районі Оленівки Волноваського району був убитий бойовик Вакумава Михайло на прізвисько "Вомер" родом з російського Новошахтинська.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан опублікував його фото на сторінці в Facebook.

Також він розповів про смерть ще одного терориста. Так, на Донбасі 24 жовтня був убитий бойовик 1997-го року народження Данило Турбін "Вест" з Уралу.

Facebook Анатолій Штефан

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали ліквідованого на Донбасі бойовика "Демона".

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Теги: #Донбас