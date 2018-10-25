У мережі показали ліквідованих на Донбасі бойовиків "Веста" і "Вомера" (фото)

На Донбасі в районі Оленівки Волноваського району був убитий бойовик Вакумава Михайло на прізвисько "Вомер".

У середу, 24 жовтня, на Донбасі, в районі Оленівки Волноваського району був убитий бойовик Вакумава Михайло на прізвисько "Вомер" родом з російського Новошахтинська.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан опублікував його фото на сторінці в Facebook.

Також він розповів про смерть ще одного терориста. Так, на Донбасі 24 жовтня був убитий бойовик 1997-го року народження Данило Турбін "Вест" з Уралу.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали ліквідованого на Донбасі бойовика "Демона".