У мережі показали ліквідованих на Донбасі бойовиків "Веста" і "Вомера" (фото)
16:35, 25 жовтня 2018Війна
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На Донбасі в районі Оленівки Волноваського району був убитий бойовик Вакумава Михайло на прізвисько "Вомер".
Малий Вакумава Михайло по кличці "Вомер" був убитий в районі Оленівки / Facebook Анатолій Штефан
У середу, 24 жовтня, на Донбасі, в районі Оленівки Волноваського району був убитий бойовик Вакумава Михайло на прізвисько "Вомер" родом з російського Новошахтинська.
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан опублікував його фото на сторінці в Facebook.
Також він розповів про смерть ще одного терориста. Так, на Донбасі 24 жовтня був убитий бойовик 1997-го року народження Данило Турбін "Вест" з Уралу.
Facebook Анатолій Штефан
Як повідомляв УНІАН, у мережі показали ліквідованого на Донбасі бойовика "Демона".
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