77-річний доброволець став рекордсменом України (фото)

Незважаючи на свій похилий вік "друг Тихон" не збирається залишати передову.

77-річний Борис Антонович Мельник потрапив до Книги рекордів України, як найстарший доброволець.

З початку війни, дідусь з позивним "друг Тихон" з перших днів пішов захищати Україну на передову. За ці заслуги його ім’я довічно буде внесено до книги.

Варто зазначити, що дідусь служить у складі 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії.

Борис Мельник – стриманий, серйозний і сором'язливий. Першими на фронт пішли два його сини. Він пішов за ними не роздумуючи, пише "Сегодня".

"Мені було соромно залишатися вдома в той час, коли Україна була в небезпеці", - розповів він.

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На передовій Тихон відразу потрапив в самісіньке пекло. У Пісках мінометні обстріли тривали 15 годин безперервно. У складі п'ятого батальйону української добровольчої армії брав в руки зброю, стояв у наряді, був водієм, допомагав по господарству. А коли вогонь вщухав – на позиції звучала музика.

"Коли ввечері збиралися хлопці на позиції, він на бандурі своїй піднімав їх дух. Він знає дуже багато українських, народних пісень, такий собі друг Тихон", - поділився своїми враження про Мельника керівник об'єднання добровольців Рівненської області Роман Коваль.

"Він дуже творчий, він нескінченно щось майстрував, у нього такі цікаві були ідеї, він співає, співає думи, він класний", – розповіла керівник інформаційного підрозділу добровольчого українського корпусу Алла Мегель.

"Він неймовірний кобзар, він знає життєві історії. Його сила просто в його присутності, і наше завдання, щоб він якнайдовше біля нас знаходився. Опора та приклад для наслідування", – каже про пана Бориса командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт, передає 5 канал.

Незважаючи на свій поважний вік, передову "друг Тихон" залишати не збирається.

"У мене одна мрія і бажання: щоб швидше війна закінчилася, швидше ніж я, щоб дожити до кінця війни, до перемоги", - говорить Мельник.