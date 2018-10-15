Ярош оголосив про виведення своїх добровольців з передової на Донбасі (відео)

За його словами, добровольчі загони будуть формувати сили територіальної оборони у тилах та протидіяти там «російському реваншу».

Народний депутат України та очільник Української Добровольчої Армії (УДА) Дмитро Ярош заявив, що 5 та 8 окремі батальйони УДА відходять з передової аби розпочати підготовку загонів територіальної оборони по всій країні.

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Як повідомляє «Дніпроград», відповідну заяву Ярош зробив під час промови у ДніпроОДА.

«В цей день я оголошую про те, що 5 та 8 окремі батальйони Української Добровольчої Армії виходять з передової, але ми не виходим з війни. Поки триває війна ми будемо брати участь в ній. Сьогодні найголовніше завдання для УДА – це побудова територіальних загонів оборони, які мали б чіткий функціонал», - зазначив він.

Очільник УДА вказав, завдання загонів полягатиме у підготовці руху спротиву в кожній області. Окрім цього, територіальні підрозділи мають об’єднати учасників бойових дій.

«Ми бачимо як після «дембелю» починають «дерибанити» учасників бойових дій. Ми маємо безліч «атошних» організацій, що призводить до розпорошення потенціалу, який реально може бути найважливішим для України в даний час. Завдання УДА зібрати всіх, хто воював в єдиний ударний кулак», - заявив Ярош.

За його словами, УДА не тільки готуватиме загони тероборони, а і допомагатиме державним структурам не допустити російського реваншу в Україні.

«Треба буде валити – валитимемо їх», - сказав він.

Також командир добровольців зазначив, що не вірить у дипломатичне вирішення питання конфлікту на Донбасі та бачить лише силовий спосіб звільнення окупованих територій.

Раніше командувач об'єднаними силами Сергій Наєв заявив, що готовий продовжити "конструктивний діалог" з керівництвом українських добровольчих воєнізованих формувань.

"У районах біля лінії розмежування діє особливий порядок: тут не може бути людей, які не включені до складу ОС. Зараз на сході відбувається військова операція, що здійснюється у відповідності з єдиним задумом і скоординованим планом", - пояснив він.

Наєв допускав, що окрім входження до ОС добровольці можуть влитися в ряди територіальної оборони або бути залученими до військової підготовки.

Керівник ООС також обговорював із Ярошем можливість відправляти добровольців на передову.