На КПВВ "Мар’їнка" українські прикордонники затримали "генерал-отамана" бойовиків

З якою метою правопорушник прямував на підконтрольну територію України, наразі з’ясовують правоохоронці.

На Донеччині в КПВВ «Мар’їнка» прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали «генерал-отамана» незаконної організації бойовиків так званої «ДНР».

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Так, учора під час несення служби в КПВВ «Мар’їнка» військовослужбовці Краматорського загону та співробітники ДФС зі складу Об’єднаних сил, під час огляду автомобіля Toyota Corolla виявили в одного з громадян документи, видані на тимчасово окупованій території. Документи з символікою «ДНР» були оформлені на мешканця окупованого Донецька: службове посвідчення «Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР «Казачество ДНР», знак якості «Народный контролёр общественного движения «Донецкая республика» та членський білет громадського руху «Донецкая республика».

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Згодом правоохоронці встановили, що громадянин є також членом організації «Козацтва» з 2003 року та має чин так званого «генерал-отамана».

«Намагаючись приховати свою причетність до незаконних формувань громадянин запропонував прикордонникам хабар у розмірі 1 тис. грн за нерозголошення даного факту. На дану пропозицію чоловік отримав категоричну відмову», - йдеться у повідомленні.

З якою метою правопорушник направлявся на підконтрольну територію та його роль і місце в діяльності незаконних організаціях наразі з’ясовується. Чоловіка передано працівникам поліції.

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