Геращенко розкрив подробиці обстрілу колони Турчинова в зоні АТО

10:38, 22 січня 2015
Війна
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У МВС підтвердили, що секретар РНБО Олександр Турчинов потрапив під Донецьком під обстріл бойовиків.

УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра Антон Геращенко.

За його словами, Турчинов їздив на передову для того, щоб бути в курсі реального стану справ на фронті, і провів нараду з керівництвом АТО та представниками Генштабу.

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"На зворотному шляху, його бронеавтомобіль "Кугуар" дійсно потрапив під обстріл і осколками було пробито одне з коліс, яке довелося міняти в непроглядній темряві, без використання джерел світла, щоб не демаскувати колону машин. Сам Олександр Турчинов і ніхто з групи його супроводу не постраждав", - повідомив Геращенко.

Він також додав, що особисто бачив Турчинова  цієї ночі в Харкові на короткій робочій нараді, після чого він відбув до Києва на доповідь президенту.

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