Обстріл зупинки в Донецьку вівся з житлових масивів, які контролюють бойовики - Міноборони

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Зазначається, що сьогодні терористами був обстріляний тролейбус у місті Донецьк, загинули мирні мешканці.

Обстріл пасажирського транспорту вівся з боку, де немає бойових зіткнень.

"Місце, де був обстріляний тролейбус, знаходиться на відстані більше 15 кілометрів, де знаходяться сили АТО. До цього дня жодних руйнувань у цьому районі зафіксовано не було", - зазначили у міністерстві.

Всі ці факти, підкреслили у Міноборони, свідчать про те, що терористи обстріляли пасажирський транспорт із житлових масивів міста, які контролюються незаконними збройними формуваннями.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Донецької ОДА, в результаті обстрілу зупинки пасажирського транспорту в Ленінському районі Донецька загинули восьмеро осіб, ще семеро дістали поранень і каретами швидкої допомоги доставлені до лікарні.

Раніше сайт міста Донецька повідомив, що сьогодні вранці в Ленінському районі Донецька на зупинці громадського транспорту "Гормаш" вибухнув снаряд, є загиблі мирні жителі.

Зазначається, що від вибуху пошкоджені маршрутки і тролейбус, що стояв на зупинці. За словами очевидців, є багато загиблих і поранених.

Водночас різні ЗМІ повідомляють про різну кількість загиблих - від 7 до 13.