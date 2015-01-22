У штабі АТО повідомили про створення ще одного добровольчого батальйону

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Мобілізація відбувається за планом. Викликаються люди певного віку, здоров’я, військових професій. Тобто, мобілізація відбувається за планом", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що за декілька днів з числа добровольців – членів козацької військової організації було сформовано ще один армійській добровольчий батальйон.

"Це ще раз показує, що громадяни не тільки не ховаються від призову, а й добровільно йдуть захищати Україну", - зазначив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, мобілізація у 2015 році пройде в три етапи і триватиме з січня по серпень. Перший почнеться 20 січня і триватиме 90 днів, другий – орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап почнеться з червня і також продовжиться упродовж 60 днів.

У рамках чергової хвилі мобілізації до лав Збройних сил будуть призвані танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв’язківці, ремонтники, водії, механіки різних систем озброєння, фахівці з питань логістики, радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного, радіаційного захисту.

Впродовж року до ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців. Також у 2015 році планується провести призов 40 тисяч громадян на строкову військову службу.

У 2014 році було проведено три хвилі мобілізації.