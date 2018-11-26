У Кремлі не відповіли, чому атакували українські кораблі в нейтральній зоні, пояснивши це "дією за сценарієм"

При цьому Пєсков запевнив, що Путіну "особисто доповідали" про появу українських кораблів біля окупованого Криму.

У Кремлі не відповіли, чому атакували українські кораблі в нейтральній зоні, пояснивши атаку дією за інструкцією, хоча президенту РФ "особисто доповідали" про появу українських кораблів біля окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

На запитання УНІАН, чому українські кораблі були атаковані в нейтральних водах, коли поверталися на базу, Пєсков сказав: "Я не можу бути голослівним, це було б неправильно з моєї точки зору зараз міркувати про певні географічні координати. Тим більше у разі такої провокації" .

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За його словами, треба керуватися заявами прикордонної служби та уточнювати деталі в ФСБ РФ.

"Російські прикордонники діяли відповідно до плану, передбаченого на випадок прикриття держкордону", - сказав він.

Як підкреслив Пєсков, Росія діяла відповідно до внутрішнього законодавства та міжнародного права.

Пєсков повідомив, що президенту РФ Володимиру Путіну відразу доповіли про появу українських кораблів, й надалі він "отримував інформацію на постійній основі".

На запитання УНІАН, чи приймав президент РФ особисто рішення про атаку, Пєсков відповів: "Ні. Я б не став називати це атакою, я б назвав це дією, необхідною з перетину держкордонів РФ. На цей рахунок у прикордонників існує певний сценарій, яким вони керуються в подібних ситуаціях".

"Йдеться про вторгнення в територіальні води РФ іноземних військових кораблів, причому ці іноземні військові кораблі ввійшли в терводи Росії, не відповідаючи на жодні запити наших прикордонників, ніяк не відреагували на пропозицію скористатися лоцманськими послугами, і так далі, і тому подібне", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що «сів на мілину», блокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.

За інформацією командування ВМС України, про намір здійснювати перехід російську сторону поінформували заздалегідь відповідно до міжнародних норм, однак прикордонний корабель РФ «Дон» протаранив український рейдовий буксир – всупереч Конвенції ООН з морського права і Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

Згодом під час проходження кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися суднами РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили у полон.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запропонувати запровадити воєнний стан у країні строком на 60 діб для створення умов із відсічі збройної агресії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про скликання позачергового засідання парламенту для затвердження цього рішення на сьогодні, 26 листопада, о 16:00.