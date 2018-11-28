Порошенко заявив про передислокацію українських військ у район можливої атаки РФ

Президент наголосив, що Україні важливо в будь-який момент дати відсіч можливій агресії.

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан не передбачає наступальних дій української армії, але за наказом керівників Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ забезпечується передислокація підрозділів українських військ в район можливої атаки з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час відвідування 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України в Чернігівській області.

«Воєнний стан не передбачає наступальних дій української армії, але виводить війська на повну бойову готовність, прискорює підготовку частини підрозділів ЗСУ, прискорює бойове злагодження і за наказом міністра (оборони) та начальника Генштабу забезпечується передислокація в район можливої атаки країни-агресора РФ», - зазначив Порошенко.

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За його словами, зараз українські військові мають підвищувати майстерність.

«Нам треба забезпечити ефективну підготовку, для того, щоб у випадку необхідності ворог зазнав поразки, щоб ворог заплатив високу ціну за безвідповідальне рішення про вторгнення на українську територію», - додав глава держави.

Президент підкреслив, що Україні важливо в будь-який момент дати відсіч можливій агресії.

«Ми маємо крім штатної чисельності наших бригад резерв першої черги. Сьогодні ми маємо сотні заяв від учасників АТО з готовністю негайно повернутися до своїх частин та підрозділів і використати свої знання і той рівень підготовки для того, щоб захистити Україну», - додав Порошенко.

Раніше Порошенко пояснив необхідність запровадження в Україні воєнного стану загрозою повномасштабною війни з Росією. "Ми маємо чіткі дані, що це (напад на українські кораблі - УНІАН) тільки початок", - заявив він.

Також президент продемонстрував журналістам супутникові знімки російської військової бази, розташованої за 18 кілометрів від кордону з Україною від 17 вересня, 24 вересня і в жовтні. "Кількість танків на базах, розташованих вздовж кордону України, зросла втричі", - заявив Порошенко.