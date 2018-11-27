Ми знаходимося під загрозою повномасштабної війни з Росією - Порошенко

«Ми маємо чіткі дані, що це (напад на українські кораблі - УНІАН) тільки початок», - заявив він.

Необхідність запровадження в Україні воєнного стану пояснюється загрозою повномасштабною війни з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам.

«Ми маємо чіткі дані, що це (напад на українські кораблі - УНІАН) тільки початок», - заявив він.

«Розвідка надала кілька доказів», - додав президент.

Він продемонстрував журналістам супутникові знімки російської військової бази, розташованої в 18 кілометрах від кордону з Україною від 17 вересня, 24 вересня і в жовтні. «Кількість танків на базах, розташованих вздовж кордону України, зросла втричі», - заявив Порошенко.

Читайте такожУ Бердянську та Маріуполі значно посилили охорону через загрозу їхнього захоплення Росією

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.

Сьогодні, 27 листопада, секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов повідомив, що дата початку воєнного стану в постанові, за яку проголосувала Верховна Рада - 26 листопада 14:00.

Згідно з інформацією голови комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторії Сюмар, указ президента про введення воєнного стану в ряді областей України на 30 днів буде опублікований 28 листопада в парламентській газеті "Голос України".