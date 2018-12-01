У Вінницькій області цивільним заборонили носити військову форму

Також у зв'язку з воєнним станом заборонили полювання у двох районах області - Піщанському та Ямпільському.

Рада оборони Вінницької області ухвалила рішення на період дії воєнного стану заборонити цивільним особам носити військову форму.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

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Військову форму, згідно з рішенням, можуть носити тільки військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також співробітники СБУ.

"На всі випадки безпідставного носіння військової форми буде оперативне реагування правоохоронних органів з перевіркою документів і встановленням можливої приналежності до незаконних військових формувань", - сказано в повідомленні.

Також в ОДА повідомили, що у зв'язку з воєнним станом заборонили полювання в двох районах області - Піщанському та Ямпільському.

Забороняється знаходження в прикордонній зоні без документів, запроваджується заборона на аеро-, відео-, фотозйомку без погодження з відповідними службами і військовими частинами.

Раніше голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій заявляв, що в області буде посилено охорону окремих об'єктів, але паспортний режим для місцевих жителів запроваджуватися не буде.