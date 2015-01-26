У Росії злочинцям пропонують обирати між в'язницею та війною на сході України - штаб АТО

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО, вчора поблизу Санжарівки Луганської області українські військові взяли у полон механіка-водія танка, громадянина Російської Федерації Г., жителя Краснодарського краю (Республіка Адигея). В ході допиту бойовик повідомив, що він, маючи три судимості, був затриманий працівниками МВС РФ у Ростові-на-Дону на місці чергового злочину (викрадення автомобіля). Замість відсидки чергового тюремного строку начальник поліції Ростова-на-Дону запропонував крадієві на місяць відправитись на схід України захищати «руський мир», після чого з даного громадянина було б знято всі обвинувачення та закрито кримінальну справу.

За словами бойовика, 22 грудня він перетнув державний кордон України та до потрапляння у полон проходив «службу» механіком-водієм танка Т-64 в одному з підрозділів «армії ЛНР» на Луганщині.

Зі слів затриманого, 23-25 січня він брав участь у бойових діях проти українських Збройних сил в районі Дебальцевого та під час штурму одного з опорних пунктів ЗСУ був захоплений українськими військовими.

Читайте такожКоригувальник удару по Маріуполю зізнався, що обстріл вели російські військові

Полонений повідомив, що у складі його підрозділу перебувають близько 70% громадян Росії, які подібним чином, вбиваючи українців, скасовують собі тюремні строки.

«Мені пофіг ця Новороссія, аби в каталажку не потрапити!», - заявив найманець під час допиту.

У прес-центрі АТО зауважили: «Зрозуміти мету Кремля нескладно – одним махом вирішити три питання: очистити країну від криміналітету, позбавити себе необхідності годувати та утримувати засуджених, а також поповнити ряди «мешканців Донбасу», які «захищають свою землю», займаючись вбивствами громадян України та нищенням інфраструктури регіону».