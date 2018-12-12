На Кримському мосту помітили колону російської бойової техніки (відео)
10:35, 12 грудня 2018Війна
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На кадрах видно, що велику частину техніки переганяли на півострів в темний час доби.
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Колона бойової техніки Росії виїхала з анексованого Криму по Кримському мосту 10 грудня.
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Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.
"10.12.2018 року по Керченському мосту пересувається колона військової техніки з окупованого Криму. Швидше за все, демонстрація сили і показ масової присутності. Міст будували саме для цього", — підписав відео Штефан.
На кадрах видно, що велику частину техніки переганяли на півострів в темний час доби.
Колона військової техніки з окупованого Криму
Як повідомляв УНІАН, раніше російська танкова армада на кордоні з Україною потрапила на супутникові знімки.
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