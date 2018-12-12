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На Кримському мосту помітили колону російської бойової техніки (відео)

10:35, 12 грудня 2018
Війна
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скріншот

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Відповідне відео опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своїй сторінці в Facebook.

"10.12.2018 року по Керченському мосту пересувається колона військової техніки з окупованого Криму. Швидше за все, демонстрація сили і показ масової присутності. Міст будували саме для цього", — підписав відео Штефан.

На кадрах видно, що велику частину техніки переганяли на півострів в темний час доби.

Як повідомляв УНІАН, раніше російська танкова армада на кордоні з Україною потрапила на супутникові знімки.

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Теги: #Крим#кримський міст