Силам АТО в районі Дебальцевого котел не загрожує - волонтер

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив волонтер, координатор проекту «Вернись живим» Віталій Дейнега на прес-конференції в Києві.

«Щодо Дебальцевого ситуація нині така, що угруповання навколо нього з боку бойовиків порівнянне з нашим (українським - УНІАН), а для ведення наступальних дій співвідношення сил повинно бути 3 до 1 або більше, тому тут можливі якісь окремо взяті операції з обох сторін, і однозначно будуть обстріли і війна артилерією», - сказав він.

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«Найближчими днями організації нового котла і повторення Іловайська очікувати не варто, але зараз нашим військовим потрібні безпілотники, артилерійські далекоміри, метеостанції. Це зараз на першому плані. І боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, тобто потрібні тепловізори, прилади нічного бачення», - повідомив Дейнега.