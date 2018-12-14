Експерт розповів, в якому статусі окупований Донбас повинен повернутися до України

На поки непідконтрольній Києву частині сходу нашої країни потрібно провести децентралізацію, вважає аналітик.

Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що поки ще захоплена частина Донбасу повинна повернутися під контроль України в статусі території, на якій, як і на решті частини нашої країни, буде проводитися децентралізація.

Для Донбасу після повернення будуть діяти ті ж принципи децентралізації, які поступово будемо вводити для всієї країни, єдине — повинен бути перехідний період, розповів аналітик під час чату на "Главреді".

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"На жаль, не пройшли конституційні зміни в 2015 році, а там вже було остаточне визначення децентралізації як територіально-адміністративного устрою і був також введений фактично перехідний період на три роки для ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей — Ред.)", — зазначив екс-нардеп.

Аналітик наголосив, що це так званий "закон про особливий статус, хоча саме статусу там і не було. "Там були деякі додаткові компроміси у правоохоронній сфері, але й істотні обмеження", — заявив Чорновіл.

"Децентралізація передбачає чіткий розподіл повноважень між центром і територіями. І це стосуватиметься також й Донбасу...", — сказав експерт.

"Але що стосується гуманітарної політики, зокрема, мовної, то повинні діяти загальнодержавні регуляторні правила, які будуть давати гарантії меншинам, але і зберігати статус державної мови", — вважає він.

Раніше заступник начальника Генштабу ЗСУ й командир Об'єднаного оперативного штабу, який діє на Донбасі Сергій Наєв заявив про початок "ідеологічної деокупації Донбасу".